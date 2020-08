NAPOLI. Sono 463 oggi, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 347, i nuovi casi di coronavirus in Italia. Il numero totale dei casi sale cosi' a 250.566, mentre quello degli attualmente positivi e' di 13.263. Sono questi alcuni dei dati sull'emergenza epidemiologica Covid-19 nelle ultime 24 ore, diffusi dal ministero della Salute e pubblicati sul sito del dipartimento della Protezione civile. Sono, invece, due i deceduti nell'ultima giornata, in diminuzione rispetto a ieri quando erano stati 13. Sono 151 in piu' di ieri, poi, i dimessi/guariti che portano il totale a 202.098. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 45, due in piu' di ieri. I pazienti ricoverati con sintomi sono 763, in calo sempre rispetto a ieri. Il numero dei tamponi effettuato nelle ultime 24 ore e' pari a 37.637. In Calabria, Valle D'Aosta, Molise e Basilicata si registrano zero contagi.

Anche la situazione in Campania mostra elementi di criticità, con un numero maggiore di contagi rispetto agli altri giorni, ben 22 in 24 ore, 10 dei quali solo a Napoli. Gli stessi di Milano, praticamente, che ha registrato 12 contagi in un giorno.