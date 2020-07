Sei positivi nelle ultime 24 ore in Campania su 1.557 tamponi processati. Lo comunica l'unita' di crisi regionale. Il totale dei casi di Covid-19 sale, pertanto, a 4.880 su 319.860 tamponi eseguiti dall'inizio dell'emergenza. Non ci sono deceduti nelle ultime 24 ore (il totale dei morti e' 434) e si registrano 3 guariti oggi (sono 4.114 in totale).

"In Campania, questa settimana, l'indice Rt è dello 0,9, quindi, anche se di poco, ancora sotto l'1". Così il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la diretta Facebook del venerdì per fare il punto sull'emergenza Covid-19. Il governatore evidenzia come nell'ultima settimana, in Campania, ci sono stati "54 nuovi positivi. In Emilia Romagna 247, nel Lazio 88, in Lombardia 395, in Veneto 251, in Sicilia 41, in Puglia 16". La preoccupazione per De Luca, arriva dai controlli nelle diverse località turistiche della regione "dobbiamo essere più rigorosi di altri territori se vogliamo difendere il livello di sicurezza acquisito, perché abbiamo delle realtà internazionali come Capri, Ischia, Sorrento, le Costiere". "Niente di drammatico, la situazione è sotto controllo, ma a condizione che da oggi sia raddoppiato il senso responsabilità di tutti i cittadini. Il sistema dei controlli, dopo aver aperto tutto in Italia, non è un modello di efficienza, quindi l'unica arma è il comportamento responsabile dei cittadini" conclude.