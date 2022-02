Sono 10.789 i nuovi casi di Covid emersi ieri in Campania dall'analisi di 87.836 test. Il tasso di incidenza risale al 12,28%, contro il 10,99 di ieri.

Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 28 nuovi decessi, 16 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 12 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il numero dei decessi registrati in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19 sale così a 9.405.

In Campania sono 82 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.338 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.