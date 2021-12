Sono 1.594 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall'analisi di 18.675 test, 4 i nuovi decessi registrati nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi regionale.

Balzo dell'indice di contagio che raggiunge nel giorno di Natale l'8,53%. All'aumento del tasso di positività (ieri fermo al 6,25%) contribuisce non poco il numero di test effettuati nella giornata di ieri sensibilmente inferiore a quello dei giorni precedenti (solo 18.675 a fronte dei 77.269 del giorno prima).

In Campania sono 29 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 493 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.