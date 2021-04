Sono 1.994 i positivi di oggi in Campania, di cui 748 sintomatici, su 19.495 tamponi processati. La curva del contagio è in calo al 10,2% rispetto al 10,9 di ieri. In diminuzione terapie intensive (-5), degenze ordinarie (-50), morti (-9), guariti (-648) e tamponi (-830), mentre aumentano i sintomatici (+139).

I morti sono 31, di cui 18 deceduti nelle ultime 48 ore, 13 in precedenza ma registrati ieri. Per un totale di 5.922.

I guariti sono 1.520, per un totale di 268.594.

I posti letto di terapia intensiva occupati sono 131 su 656 disponibili, mentre i posti letto di degenza occupati sono 1.507 su 3.160 disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata.