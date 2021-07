NAPOLI. Sono 234 i nuovi casi di Covid-19 in Campania, 46 in più rispetto al dato di mercoledì, dall’analisi, però, di 8.590 tamponi molecolari, cui se ne aggiungono 4.431 antigenici, che fanno segnare un decremento di 259 unità.

La percentuale tra test e positivi è del 2,72 per cento rispetto al 2,12 precedente. Nel bollettino dell’Unità di crisi si registrano un solo nuovo decesso, uno in meno rispetto al giorno prima. I pazienti colpiti da Covid ricoverati in terapia intensiva, su 656 posti disponibili tra Covid e non, sono 12, numero invariato rispetto a mercoledì. I posti letto di degenza occupati, su 3.160 disponibili, sono 195, tre in più rispetto al giorno prima.

Analizzando il dato delle province, quella di Napoli registra il maggior numero di casi che sono il 68 per cento dei nuovi contagi registrati: sono 159 di cui 53 nel capoluogo. A seguire quelle di Terra di Lavoro, con 35 di cui uno a Caserta; Salerno con 31, cinque dei quali nel capoluogo; l’Irpinia con sette di cui uno ad Avellino; il Sannio con due, uno dei quali a Benevento.