Sono 2.806 i nuovi casi di Covid registrati in Campania nelle ultime 24 ore. In totale i test processati sono 14.930 di cui 11.550 antigenici; 3.380 molecolari. Sono 9 i deceduti di cui 5 nelle ultime 48 ore e 4 in precedenza, ma registrati ieri. Sono 34 i posti letto di terapia intensiva occupati (631 il totale dei disponibili); 572 i posti letto di degenza occupati (3.160 il totale dei disponibili).