Sono 318 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall'analisi di 15.193 tamponi. L'indice di contagio sale al 2,09% rispetto al 2,01 di ieri.

Tre i nuovi decessi registrati nelle ultime 48 ore. In Campania sono 16 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 192 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.