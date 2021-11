Sono 354 i nuovi casi di Covid-19 in Campania su 8.585 tamponi analizzati. Il dato è relativo alla giornata di ieri. La curva del contagio schizza al 4,12%. Nessun nuovo decesso legato al Covid viene registrato nel bollettino diffuso oggi dall'unità di crisi regionale. In Campania sono 19 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 259 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.