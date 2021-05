L'Unità di crisi della regione Campania ha reso noto che i positivi del giorno sono 410 di cui asintomatici 291 e sintomatici 119.

I tamponi molecolari del giorno sono 11.750 e quelli antigenici 6.637. La curva del contagio scende a 3,48%.

I nuovi decessi sono 37 (11 nelle ultime 48 ore; 26 deceduti in precedenza ma registrati ieri.) per in totale di 7.139.

I nuovi guariti sono 1.220 che portano il dato complessivo a 339.214.