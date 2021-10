Sono 592 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall'analisi di 24.106 test. L'indice di contagio è al 2,45%. Tre i nuovi decessi. Sono 19 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 200 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

La Campania è la prima regione per numero di contagi (592), seguita da Veneto (539) e Lombardia (513).