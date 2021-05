L'Unità di crisi della regione Campania ha reso noto che i positivi del giorno sono 946 di cui asintomatici 654 e sintomatici: 292. I tamponi molecolari del giorno sono 18.390 e gli antigenici 6.491.

La curva del contagio scende al 5,1% rispetto al 6,32% di ieri.

I nuovi decessi sono 8 (7 deceduti nelle ultime 48 ore e 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri) per un totale di 6.805. I nuovi guariti sono 1.431 per complessivi 323.754.