Sono 95 i positivi di oggi in Campania, di cui 49 sintomatici, su 5.916 tamponi processati. L'indice di contagio scende appena all'1,6% rispetto all'1,7 di ieri.

I deceduti sono 5, di cui 2 nelle ultime 48 ore e 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Per il secondo giorno consecutivo cresce in Campania, sia pure in modo lieve, l'occupazione delle terapie intensive da parte di pazienti Covid. Oggi i posti letto impegnati sono 23 contro i 20 di due giorni fa: ieri era l'aumento era stato di due unità, oggi si registra un +1.