Sono 3.657 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 23.479 tamponi. Dei 3.657 nuovi positivi (il 15,5% del totale dei tamponi esaminati) 430 sono sintomatici e 3.227 sono asintomatici. Il totale dei casi di coronavirus registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza è 121.942, mentre sono 1.331.959 i tamponi complessivamente esaminati.

Nel bollettino odierno della Regione Campania sono inseriti 75 nuovi decessi, ma viene specificato che si tratta di decessi avvenuti tra il 3 e il 17 novembre. Sono 1.169 i nuovi guariti: il totale dei guariti in Campania è 25.643.

Sono 200 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva in Campania, uno in meno rispetto al dato di ieri. Sono 656 i posti letto di terapia intensiva disponibili su base regionale in Campania per pazienti Covid e non Covid. I posti letto di degenza occupati da pazienti Covid sono 2.259 (+23 rispetto a ieri) su 3.160 posti letto di degenza disponibili su base regionale tra posti letto Covid e offerta privata.