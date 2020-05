Nessun decesso legato al coronavirus in Campania nella giornata di ieri, sabato 16 maggio. È il secondo giorno consecutivo in cui in Campania si registrano zero decessi. Il totale delle morti legate al coronavirus dall'inizio dell'emergenza in Campania resta così 396. I guariti sono 2.596 (+30 rispetto a venerdì 15 maggio), di cui 2.296 (+47) totalmente guariti e 296 (-17) clinicamente guariti.

Questo il riparto per provincia dei 4.684 casi di positività al coronavirus registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza: in provincia di Napoli 2.571 (+3) di cui 975 (+2) a Napoli città e 1.596 (+1) nel resto della provincia; in provincia di Salerno 673 (+1); in provincia di Avellino 518 (+4); in provincia di Caserta 446 (nessun nuovo caso); in provincia di Benevento 196 (nessun nuovo caso). Sono 280 gli altri casi in fase di verifica da parte delle Asl.