Nessun decesso legato al coronavirus in Campania nella giornata di ieri, lunedì 8 giugno. È il terzo giorno consecutivo in cui non si registrano decessi legati al coronavirus in Campania. Il totale dei deceduti resta così 426. Sono 3.732 i guariti, 47 in più rispetto a domenica 7 giugno. Appena 3 i ricoverati in terapia intensiva, mentre sono 73 i ricoverati con sintomi. Sono 675 gli attualmente positivi, 42 in meno rispetto al giorno precedente.

Questo il riparto per provincia dei 4.833 casi di coronavirus registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza, secondo quanto comunicato dall'Unità di crisi della Regione Campania: in provincia di Napoli 2.630 (+3), di cui 1.003 a Napoli città (nessun nuovo caso) e 1.627 (+3) nel resto della provincia; in provincia di Salerno 688 (nessun nuovo caso); in provincia di Avellino 548 (+1); in provincia di Caserta 468 (+2); in provincia di Benevento 209 (nessun nuovo caso). Sono 290 gli altri casi in fase di verifica da parte delle Asl.