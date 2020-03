NAPOLI. La Regione Campania comunica che «nel pomeriggio di oggi l'Unità di Crisi ha registrato l'arrivo da parte della Protezione Civile di ulteriori 35.840 mascherine, che si aggiungono alle 35.720 della mattinata, per un totale in un solo giorno di 71.560 mascherine. Sempre nel pomeriggio di oggi sono arrivate, per la prima volta, 2.100 tute protettive». Un risultato, si legge in una nota della Regione Campania, «che viene giudicato sicuramente positivo dopo l'allarme lanciato dal presidente De Luca, rispetto a elementi di sottovalutazione che si erano registrati nei giorni scorsi». Domani, fa sapere la Regione, «sarà il presidente De Luca a illustrare anche il quadro riassuntivo degli arrivi di materiale sanitario, con doverose e rigorose puntualizzazioni su numeri e tempi di intervento da parte della Protezione Civile».