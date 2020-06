NAPOLI. Nessun decesso legato al coronavirus e un solo nuovo contagio in Campania nella giornata di ieri, sabato 13 giugno. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza è di 4.609, mentre sono 240.290 i tamponi complessivamente effettuati, ai quali si aggiungono i 12.862 tamponi dello screening sui componenti delle commissioni d'esame di maturità e del personale scolastico (con zero positivi). Sono 3.860 i guariti (+19 rispetto a venerdì 12 giugno) di cui 3.849 totalmente guariti (+21) e 11 clinicamente guariti (-2).

L'Unità di crisi della Regione Campania comunica il riparto per provincia dei 4.609 casi positivi registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza Covid-19: in provincia di Napoli 2.636 (nessun nuovo caso), di cui 1.006 a Napoli città e 1.630 nel resto della provincia; in provincia di Salerno 690 (+1); in provincia di Avellino 549 (+1); in provincia di Caserta 470 (nessun nuovo caso); in provincia di Benevento 209 (nessun nuovo caso). Sono 55 (-1) gli altri casi in fase di verifica da parte delle Asl.