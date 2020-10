Da lunedì 5 ottobre in Campania sarà nuovamente possibile svolgere ricevimenti e feste oltre il limite numerico dei 20 partecipanti, «a condizione della puntuale osservanza del protocollo Wedding e Cerimonie». È quanto si legge nell'ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, con la quale la Regione torna sui suoi passi ed elimina il limite di 20 partecipanti ad eventi e ricevimenti nuziali stabilito dalla precedente ordinanza.

L'ordinanza, le cui misure hanno validità da lunedì 5 ottobre a martedì 20 ottobre, prevede che gli organizzatori degli eventi e ricevimenti e i gestori dei locali e delle strutture ricettive destinate allo svolgimento degli stessi debbano comunicare all'Unità di crisi della Regione Campania, all'indirizzo mail 'ricevimenti.covid19@regione.campania.it' ogni 7 giorni «il calendario degli eventi in programma nella settimana successiva, al fine di consentirne l'inoltro alle forze dell'ordine e al competente Dipartimento di prevenzione della Asl per i controlli di rispettiva competenza in ordine alla osservanza delle misure di prevenzione prescritte».

Qui l'ordinanza