PORTICI. Un focolaio Covid al centro della città ha messo in allerta l’amministrazione e tutti gli abitanti del comune di Portici. Risultano positivi al Coronavirus 57 persone tutte all’interno della casa di riposo per anziani “Pio XII”. Ad essere positivi al Covid-19 inizialmente era solo due ospiti della struttura. Il più grave, che a seguito dei test è stato ricoverato presso l’ospedale di Boscotrecase, è un paziente di settantasette anni, mentre il secondo - che non presentava sintomi gravi - è rimasto all’interno della struttura per anziani situata in viale della Divina Provvidenza, proprio nel centro della città di Portici.

Nei giorni scorsi, per vederci chiaro, il dipartimento di prevenzione della Asl ha deciso di effettuare, a titolo precauzionale, una nuova serie di controlli sugli ospiti della casa di riposo e i circa 130 tamponi somministrati agli ospiti e al personale nei giorni scorsi hanno rilevato una buona parte di contagi. Questa mattina, i residenti della casa di riposo e gli operatori che lavorano nella struttura saranno sottoposti di nuovo al tampone. Su 52 ospiti anziani, attualmente 41 sono risultati positivi e 11 negativi. Mentre, su 40 dipendenti, 16 sono i positivi al Covid e 24 negativi.

I contagiati sono tutti asintomatici o con lievi sintomi e provengono da diversi comuni del Vesuviano: solo tre ospiti e due dipendenti sono originari della città di Portici. Il focolaio è stato subito arginato dalla direzione e dall’Asl Napoli 3 Sud con il dottore responsabile Antonio Coppola che hanno isolato i positivi al secondo e terzo piano della struttura, mentre i negativi sono al primo piano.

In un post pubblicato sul suo profilo Facebook, il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, formula gli auguri di rapida guarigione alle persone colpite dal contagio: «Agli anziani in isolamento - scrive Cuomo - e ai dipendenti contagiati gli auguri di pronta guarigione della nostra Comunità». Ma, alla luce degli ultimi dati, cresce la paura tra i cittadini.