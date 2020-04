NAPOLI. L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: al Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 967 tamponi di cui 15 risultati positivi; al Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 310 tamponi di cui 5 positivi; all' Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 99 tamponi di cui 3 positivi; al Moscati di Avellino: sono stati esaminati 161 tamponi di cui nessuno positivo; al San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 83 tamponi di cui 1 positivo; all'Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 44 tamponi di cui 1 positivo; all' Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 675 tamponi di cui 9 positivi; all'Ospedale di Nola: sono stati esaminati 78 tamponi, di cui nessuno positivo; al San Pio di Benevento: sono stati esaminati 80 tamponi, 1 positivo; all'Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 100 tamponi di cui 2 positivi. Positivi di oggi: 37. Tamponi di oggi: 2.597. Totale complessivo positivi in Campania: 3.988. Totale complessivo tamponi Campania: 46.294.