NAPOLI. Sono 2.025 le persone attualmente positive al Covid-19 in Campania. Di queste, 1.911 sono in isolamento domiciliare e 114 sono ricoverate in ospedale, 4 delle quali in terapia intensiva.

Restano vuoti i reparti di terapia intensiva e sub intensiva del Covid Center dell'Ospedale del Mare di Napoli, dove 23 pazienti sono ricoverati nel reparto ordinario (+4 rispetto a ieri) che dispone di 24 posti letto.

Sono invece 20 (numero invariato rispetto a ieri) i pazienti ricoverati nel Covid Center dell'ospedale Loreto Mare di Napoli, da lunedì scorso nuovamente riconvertito a "covid hospital" come già accaduto nei mesi di lockdown.