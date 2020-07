NAPOLI. Sono 3 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall'analisi di 1.918 tamponi. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza è 4.750, mentre sono 296.630 i tamponi complessivamente analizzati.

Anche oggi nessun decesso legato al coronavirus è stato registrato in Campania, per l'ottavo giorno consecutivo. Sono 432 i decessi totali dall'inizio dell'emergenza in Campania.

L'Unità di crisi della Regione Campania comunica infine che c'è un nuovo guarito nelle ultime 24 ore, con il totale che sale così a 4.090 (di cui 4.089 totalmente guariti e un clinicamente guarito).