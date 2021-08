«Nel periodo luglio-agosto abbiamo retto bene in Campania, soprattutto per due operazioni come la vaccinazione e immunizzazione dei luoghi turistici della nostra regione con tre mesi di anticipo». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

«Dobbiamo aspettare metà settembre per vedere la ricaduta anche in virtù di alcuni episodi di scarsa responsabilità come assembramenti e feste sui lidi balneari. - ha aggiunto - Si sapeva che ci sarebbe stato aumento dei contagi. Però, tranne situazioni più pesanti come Sicilia e Sardegna, le regioni che come noi hanno ricevuto grandi flussi turistici, nel complesso hanno retto».

SCUOLA. Adesso la priorità è completare la vaccinazione della popolazione studentesca, soprattutto della fascia 15-18 anni. «Nella fascia 12-19 anni sono 500mila i giovani - ha spiegato De Luca - e già hanno aderito 282mila. Se calcoliamo la fascia per le medie superiori dobbiamo fare altre 100mila vaccinazioni, non è un numero fuori portata». «Per le medie, invece, pensiamo di procedere con i tamponi salivari e le classi sentinella, un campione per controllare in alcuni istituti in ogni provincia quello che succede».

VACCINI. «Se i nostri concittadini ci daranno una mano e ci impegniamo per settembre-ottobre per completare la campagna di vaccinazione, noi a fine ottobre usciamo dal calvario». «Al momento sono 7 milioni 200mila le vaccinazioni fatte - spiega De Luca - 3 milioni e 800mila persone hanno fatto almeno una dose, 3milioni e 250 mila persone sono immunizzate».

AFGHANISTAN. Al momento la Regione Campania ospita 126 profughi afghani. Donne, bimbi «ai quali manca tutto, sono venuti solo con il loro corpo» dice De Luca. Si farà il massimo, assicura, e «proveremo ad andare anche oltre. Nei prossimi giorni cercheremo di capire le loro qualifiche professionali - spiega - alcuni parlano l'Italiano, quasi tutti l'inglese. Vogliamo cercare di dare loro una possibilità di lavoro anche per coprire vuoti lavorativi che registriamo nella nostra regione in alcuni settori».