NAPOLI. Quarantena per tutta la popolazione e divieto di entrata e uscita per il Comune di Ariano Irpino. Lo ha deciso con un'ordinanza il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca visto l'aumento dei contagi verificato dai dati riferiti al Comune della provincia di Avellino. «Si è ritenuto indispensabile e urgente applicare una misura rigorosa per isolare il focolaio», spiega la Regione. «Chiediamo a tutti i cittadini - afferma De Luca - di collaborare per il contenimento del contagio e quindi per il rispetto di questa e delle altre ordinanze». Alla base del provvedimento la circostanza che su 37 contagiati dal Coronavirus in provincia di Avellino, ben 21 sono residenti nel paese dell'Irpinia, probabilmente in seguito allo svolgimento di una festa con oltre duecento persone. Inoltre l'ordinanza rileva che c'è il primo morto in Irpinia.

DE LUCA. «In relazione alla messa in quarantena di Ariano Irpino ho impegnato l'Asl di Avellino a sviluppare un'attività di monitoraggio e controllo intensa e straordinaria per i prossimi 15 giorni nei comuni vicini. La sensazione che si ha in queste ore, in attesa di una valutazione più puntuale e scientifica sui contagi, è che si stiano scontando due fenomeni. Il primo, è l'inizio di una ricaduta legata all'arrivo dalle aree più contagiate del Nord di migliaia di persone in maniera affrettata e non controllata. La seconda causa è la presenza ancora oggi di comportamenti individuali assolutamente irresponsabili. Come è capitato ad Ariano, e come si è verificato in un paese dell'area a sud della Campania dove i membri di una comunità, dopo aver dato vita a una loro cerimonia, hanno bevuto tutti dallo stesso calice, ritenendo forse di compiere un gesto mistico». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. «È necessario in queste ore il massimo di responsabilità e anche il massimo di rigore possibile nei confronti di chi vìola le regole elementari e gli obblighi di legge dettati dalle autorità sanitarie. Questo è un dovere verso i nostri concittadini ed è un atto di rispetto per tutto il personale medico e infermieristico del 118 che è impegnato in un lavoro straordinario da settimane. Non c'è ad oggi alcun motivo di panico. La situazione in Campania rimane sotto controllo al netto di comportamenti irresponsabili e di episodi nazionali francamente evitabili» ha concluso il governatore.