CASERTA. Nel corso della mattinata odierna, in Caserta, allo scopo di verificare il rispetto delle misure per il contrasto ed il contenimento del virus covid-19, disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i carabinieri della locale Stazione hanno effettuato un servizio di controllo alle ludoteche della città accertando che 4 su12 erano aperte. All’interno i militari dell’Arma hanno accertato la presenza di complessivi 9 operatrici e 38 minori/bambini. I titolari delle ludoteche sono stati denunciati in stato di libertà per inosservanza di un provvedimento dell'autorità. Le attività, dopo che i minori sono stati affidati ai rispettivi genitori, sono state sospese.