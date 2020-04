AVELLINO. È morto nell'ospedale Moscati di Avellino un 79enne di Ariano Irpino, affetto da Covid-19. È la diciassettesima vittima di Ariano Irpino, comune “zona rossa" dallo scorso 15 marzo per effetto dell'ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha disposto la quarantena per far fronte all'aumento dei contagi. Il 79enne era ricoverato dal 15 marzo scorso nell'Unità operativa di pneumologia dell'Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati".