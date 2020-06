AVELLINO. La Asl di Avellino comunica che in provincia di Avellino ad oggi risultano 444 le persone dichiarate guarite su 548 persone risultate positive al Covid 19. Sono 21.988 i tamponi effettuati mentre su 69 comuni sono 55 quelli ormai considerati Covid free. In particolare, su 548 persone risultate positive al Covid dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono: 444 le persone dichiarate guarite, 60 le persone decedute, 6 i pazienti ancora ricoverati in strutture ospedaliere, 38 le persone a domicilio in attesa di dichiarazione di guarigione.