SALERNO. Positivo al Coronavirus un ufficiale giudiziario della Corte d'Appello di Salerno. Il funzionario, nella giornata di ieri, era stato trasportato all'ospedale di Salerno in quanto presentava i sintomi tipici del Coronavirus. Sottoposto a test rapido, era risultato positivo.

Il dirigente dell'ufficio Nep della Corte di Appello di Salerno già ieri, in via precauzionale, ha chiuso l'ufficio. Poi in mattinata l'esito del tampone.

Scattata la procedura per la sanificazione degli uffici, in cui il funzionario è stato martedì e mercoledì, e che potrebbero essere riaperti già lunedì.

Sono in corso i tamponi alle persone individuate, con i quali l'ufficiale giudiziario ha avuto contatti.