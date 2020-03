AVELLINO. Secondo decesso in due giorni a Flumeri, in provincia di Avellino. La scorsa notte una 89enne è deceduta nell'Unità operativa di chirurgia d'urgenza dell'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. La donna era ricoverata dal 19 marzo scorso. Ieri sera è invece deceduto un 70enne nell'Unità operativa di Anestesia e rianimazione del Moscati: ricoverato nella città ospedaliera dal 18 marzo scorso, era in terapia intensiva dal 22 marzo. Nel pomeriggio di oggi al Moscati è deceduta anche un 86enne di Ariano Irpino, ricoverata nell'Unità operativa di Medicina d'urgenza. La donna era giunta ieri al pronto soccorso e presentava sintomi riconducibili al coronavirus. Le è stato immediatamente eseguito il tampone, il cui esito dovrebbe arrivare domani.