Il primo invio da parte della Pfizer per un totale di 1.833.975 dosi di vaccino in Italia sarà così ripartito per Regione:

Abruzzo 25.480, Basilicata 19.455, Calabria 53.131, Campania 135.890,

Emilia Romagna 183.138, Friuli VG 50.094, Lazio 179.818, Liguria 60.142, Lombardia 304.955,

Marche 37.872, Molise 9.294, Pa Bolzano 27.521, Pa Trento 18.659, Piemonte 170.995,

Puglia 94.526, Sardegna 33.801, Sicilia 129.047, Toscana 116.240, Umbria 16.308, Valle d'Aosta 3.334 e Veneto 164.278.