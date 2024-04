SALERNO. La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Salerno, nell’ambito dell’azione costante di presidio alla diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza imposti dalla normativa Ue, ha individuato nei giorni scorsi oltre 1.500 prodotti cosmetici contenenti sostanze dannose per la salute degli acquirenti. Nello specifico, i finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania hanno eseguito controlli nei confronti di diversi esercizi commerciali cilentani, con particolare attenzione su prodotti di cosmesi in vendita al fine di rilevare, tra le indicazioni riportate sulle confezioni, la presenza di sostanze vietate.

I riscontri eseguiti dalle Fiamme Gialle vallesi hanno permesso di trovare e sequestrare oltre 1.500 articoli (crema per il corpo e per il viso, scrub, contorno occhi, bagnodoccia, elisir riparatore per pelli sensibili, shampoo), contenenti principi vietati dalle norme europee, quali “butylphenyl methylpropional” e “butilfenil metilpropional (avente sigla Bmhca)”, detta anche “Lilial”, in quanto cancerogene e potenzialmente nocive per la salute umana. Gli imprenditori sono stati segnalati alla Procura di Vallo della Lucania e risponderanno del reato di vendita di prodotti cosmetici contenenti sostanze dannose per la salute umana in violazione alle norme comunitarie.