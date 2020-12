Crolla una parte di un vecchio edificio disabitato, una ex cartiera, a Minori, perla della costiera amalfitana. Non risultano feriti, ma i detriti hanno invaso una parte dell'alveo del fiume Reginna Minor. Il cedimento potrebbe essere avvenuto anche a causa delle abbondanti piogge dei giorni scorsi. Andrea Reale, sindaco di Minori, spiega che «la messa in sicurezza dell'intero edificio comporterà circa una settimana di lavoro, per cui la strada carrabile per Villamena rimarrà chiusa per sicurezza». Sul posto con il primo cittadino presenti vigili del fuoco, vigili urbani e addetti all'ufficio tecnico comunale.