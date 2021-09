NAPOLI. Sono 449 i nuovi casi di Coronavirus in Campania, dove sono stati effettuati 20.049 test. Sono 6 i decessi, con l'Unità di crisi della Regione che precisa come due siano avvenuti nelle ultime 48 ore, 4 in precedenza ma registrati ieri. Sono 21 su 656 i posti letto di terapia intensiva occupati; 342 su 3.160 quelli di degenza. Dati, quindi, che indicano una certa stabilità: il tasso di contagio è del 2,23% rispetto al 2,24% precedente.