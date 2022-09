«La diffusione delle diverse varianti del Covid e la ripresa dei casi di contagio ci impongono grande cautela, ma soprattutto ci dicono che solo con le vaccinazioni possiamo evitare di tornare a situazioni di crisi nel corso dell’ormai prossima stagione autunnale. Oggi siamo ancor più in grado di rispondere al virus con antivirali, anticorpi monoclonali e protocolli che consentono di ridurre di molto il numero delle ospedalizzazioni, ma non possiamo permetterci passi falsi». A dirlo è il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva, nell’annunciare il proseguimento della campagna vaccinale alla luce dell’attuale scenario pandemico e dei nuovi vaccini disponibili a seguito del via libera dell’Aifa, che ha approvato la dose booster con i vaccini bivalenti Cominarty e Spikevax.

«Anche questa nuova disponibilità di vaccini ci vede impegnati nel continuare a dare un impulso concreto alla campagna vaccinale - prosegue Verdoliva - sfruttando la capillarità dei Centri Vaccinali dei Distretti. Ancora una volta l’Asl Napoli 1 Centro ha il preciso obiettivo di dare immediata attuazione al “Piano” ed all’invito del presidente Vincenzo De Luca a stimolare la popolazione a rischio a completare, o in alcuni casi a intraprendere, il ciclo vaccinale».

La vaccinazione può essere effettuata presso i distretti sanitari di base, la rete delle farmacie e dai medici di medicina generale, nonché presso i Pediatri di Libera Scelta e presso il Centro vaccinale Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte.

Le richieste per la somministrazione delle dosi a domicilio che, è necessario ricordare, vanno richieste solo ed esclusivamente dai soggetti non deambulanti che non possono recarsi autonomamente presso i Centri Vaccinali, dovranno pervenire esclusivamete alla email doseadomicilio@aslnapoli1centro.it indicando nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di domicilio e recapito telefonico.