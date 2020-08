"Poteri commissariali per gestire l'emergenza con maggiore efficacia e per tutelare la salute" e "sottrarre a chi lavora per il proprio consenso la gestione di una fase delicata", evitando cosi' che si configuri "un vulnus alla necessaria neutralita' istituzionale che dev'essere garantita durante le elezioni". E' questa la richiesta contenuta nella lettera inviata dal candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, Stefano Caldoro, al capo dello Stato, Sergio Mattarella, in qualita' di garante dell'unita' nazionale e del rispetto della Costituzione. "La recente proroga al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei connessi termini di legge, adottata dal Consiglio dei ministri - si legge - determina, in assenza di contromisure adeguate, un grave pregiudizio al corretto svolgimento delle prossime elezioni regionali". Per Caldoro, infatti, "la proroga si estende anche ai penetranti poteri di intervento derogatorio e di spesa attribuiti alle Regioni" e, in particolare, ai "presidenti delle stesse, in qualita' titolari del potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti, nonche' di soggetti attuatori delle misure previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 630 del 3 febbraio 2020, senza tenere conto del necessario depotenziamento degli organi di tali enti, in prossimita' dello svolgimento delle elezioni, espressamente previsto dall'art. 3 della legge 17.2.1968, n. 108 nei 45 giorni antecedenti alla data delle stesse, con disposizione che, pur menzionando i Consigli regionali, la giurisprudenza ritiene pienamente applicabile anche agli organi di governo degli enti territoriali".

Il governatore uscente ricorda inoltre che, "come e' noto, la Corte costituzionale ha piu' volte evidenziato che la suddetta norma costituisce espressione del principio costituzionale di rappresentativita', connaturato alla diretta investitura popolare degli organi elettivi delle Regioni e della loro responsabilita' verso la comunita' politica che ne determina l'elezione, nonche' dell'autonomia ad essi riconosciuta dalla Costituzione". Il governatore uscente sottolinea quindi che "il mantenimento dei suddetti poteri emergenziali nell'ambito delle Regioni coinvolte nella tornata elettorale e' indubbiamente suscettibile di limitare e/o condizionare il libero esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, espressione della sovranita' popolare, nonche' di alterare la par condicio tra i candidati, proprio in ragione dell'ampiezza della portata di tali poteri, nonche' dell'incidenza della spesa connessa sui bilanci regionali, la cui composizione e', come e' noto, destinata per circa l'80 per cento alla tutela della salute, che costituisce la principale giustificazione dell'adozione delle misure eccezionali". Caldoro auspica che il capo dello Stato "adotti le iniziative ritenute opportune, al fine di scongiurare la sicura violazione di diritti e principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, determinata dalla proroga dello stato di emergenza, senza adeguate misure volte ad assicurare il rispetto del principio di neutralita' in ambito territoriale, in occasione delle prossime elezioni regionali, come, ad esempio, la previsione di nomina di Commissari straordinari cui attribuire i poteri emergenziali, riservati dalla legislazione e dai connessi provvedimenti nazionali ai Presidenti in carica e agli organi esecutivi delle Regioni interessate, nel periodo di depotenziamento previsto dalla legge".