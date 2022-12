In Campania, nella settimana 9-15 dicembre, si registra «un miglioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti (267,8) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-8,0%) rispetto alla settimana precedente. Sotto media nazionale i posti letto in area medica (10,5%) e in terapia intensiva (3,0%) occupati da pazienti Covid-19». È quanto si evince dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe dedicato all'andamento del coronavirus.

Questo l'elenco dei nuovi casi per 100mila abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia: Salerno 324 (-3,6% rispetto alla settimana precedente); Caserta 291 (-10,6% rispetto alla settimana precedente); Avellino 287 (+7,4% rispetto alla settimana precedente); Benevento 264 (+5,2% rispetto alla settimana precedente); Napoli 231 (-12,5% rispetto alla settimana precedente).