In Campania sono 1.435 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore, di cui 1.361 positivi all'antigienico e 74 al molecolare. I test processati sono 12.445, di cui 9.197 antigienici e 3.248 molecolari. Ieri il tasso di incidenza era pari all'11,9%, oggi è pari all'11,5%. È quanto emerge dal bollettino della Regione, secondo cui si registra un decesso.

Otto sono i deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali sono in rialzo i ricoveri in intensiva con 12 posti letto occupati (+1 rispetto a ieri) e in degenza con 273 posti letto occupati (+ 3 rispetto a ieri).