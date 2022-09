È in calo in Campania il tasso di positività che tocca l'11,9%: 12.883 i test effettuati, 1.539 i positivi. Ieri il tasso era stato del 14.,68%. Due i morti nelle ultime 48 ore più altri 4 in precedenza ma registrati solo ieri. In aumento le persone ricoverate in intensiva, si passa da 8 ad 11 mentre calano a 270 i malati in reparti ordinari, rispetto ai 271 di ieri.