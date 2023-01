Sono 154 i positivi al Covid in Campania su 3268 test effettuati per un indice di contagio pari 4,71%, un dato sostanzialmente in linea con quello di ieri (4,5%). Non ci sono deceduti nelle ultime 48 ore, ma se ne registrano sette nei giorni precedenti e registrati ieri. I posti di terapia intensiva occupati sono 16 (-2 rispetto a ieri); quelli di degenza ordinaria 268 (+1).Covid in