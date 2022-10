NAPOLI. Sono 25.554 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 23 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 52 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 161.787 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività pari al 15,7%. Sono 229 i pazienti in terapia intensiva, 2 in più di ieri, e 7.017 i ricoveri ordinari, 30 in meno di ieri.

Sono, invece, 1.592 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 11.001 test esaminati. Il tasso di incidenza scende al 14,47%, contro il 15,94 di ieri. Il bollettino regionale non segnala vittime. In lieve risalita, per il secondo giorno consecutivo, i ricoveri nelle terapie intensive, a quota 14 (+2), mentre quelli nelle degenze sono 285 (-1).