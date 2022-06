Sono 1.830 positivi al Covid in Campania (nelle ultime 24 ore) a fronte di 14168 test eseguiti (di cui 9451 antigenici e 4717 molecolari) con un tasso di incidenza del 12,9%, in leggero calo rispetto alla giornata di ieri quando era stato del 13,3. Le persone decedute sono 2. Sono 12 i posti di terapia intensiva occupati (ieri erano 14) a fronte di 581 disponibili. Per quelli ordinari a fronte di una disponibilità 3160 (tra offerta pubblica e privata quelli occupati sono 296, mentre ieri erano 303.