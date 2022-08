Sono 1.865 i nuovi positivi in Campania, su un totale di 12.024 test effettuati nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal quotidiano bollettino diffuso dalla Regione Campania. I deceduti sono otto, tre morti nelle ultime 48 ore e cinque in precedenza ma registrati ieri. Sono 281 i letti occupati nei reparti ordinari, 13 quelli in terapia intensiva.

Intanto si va verso un ulteriore allentamento delle misure antiCovid. In particolare, è quasi certo il via libera alla riduzione della quarantena da 7 a 5 giorni per i positivi asintomatici, con un test negativo al quinto giorno. L’ok è arrivato dal Consiglio superiore della sanità cui il ministero della Salute aveva richiesto un parere, e ora si attende che lo stesso dicastero emani una circolare per formalizzare la decisione.

Inoltre, dovrebbe passare da 21 a 15 giorni il periodo massimo di isolamento nel caso in cui persista la positività al virus. Ciò sulla base della minore infettività trascorse due settimane. L’ok al Governo dal Css è giunto dopo lo studio della curva epidemiologica