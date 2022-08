Ci sono 1.947 nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore, rilevati a fronte di 10.767 test eseguiti. Hanno dato esito positivo 1.849 tamponi antigenici e 98 test molecolari. Ne dà notizia l'unità di crisi regionale. I deceduti sono dieci, tre morti nelle ultime 48 ore e sette in precedenza ma registrati ieri. I ricoverati sono 330 in degenza e 15 in terapia intensiva.