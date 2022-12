Nelle ultime 24 ore in Campania sono stati rilevati 2.174 casi di positività al Covid-19 a fronte di 14.008 test eseguiti. Hanno dato esito positivo 2.007 test antigenici e 167 tamponi molecolari. Ne dà notizia l'Unità di crisi della Regione. I deceduti sono 10, quattro morti nelle ultime 48 ore e sei in precedenza ma registrati ieri. I ricoverati in degenza sono 398, mentre sono 22 i pazienti in terapia intensiva.