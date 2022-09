Sono 2.455 i positivi in Campania su 16.716 test effettuati. L'indice di contagio è del 14,68% rispetto all'11,87 di ieri. Due i morti nelle ultime 48 ore, altri quattro in precedenza ma registrati solo ieri. Stabile l'occupazione delle terapie intensive (8), in calo le persone ricoverate nei reparti di degenza ordinaria, da 277 a 271.