Sono 3.244 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania, su un totale di 15.437 test effettuati nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Campania. Sono tre le persone decedute nelle ultime 24 ore e tre in precedenza, ma registrate ieri. Sono 365 i positivi al Covid ricoverati negli ospedali campani, dei quali 16 in terapia intensiva.