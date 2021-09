NAPOLI. Sono 371 i nuovi casi di Coronavirus in Campania dove sono stati effettuati 18.311 test. Sono 5 i decessi. Numeri che indicano un leggero calo, il tasso di contagio è attestato su 2,02%, rispetto al 2,23 di ieri. Sul fronte delle terapie intensive ci sono 22 persone ricoverate (una in più rispetto ai dati precedenti) e 341 quelle in reparti di degenza ordinaria (una in meno, erano infatti 342).