NAPOLI. Sono 491 i nuovi casi di contagio Covid in Campania su 19.386 tamponi processati, con un tasso di positività del 2,5%, ma vi sono ben 11 vittime degli ultimi giorni. Sono i dati diffusi dall'unità di crisi della Regione. Cinque i decessi nelle ultime 48 ore, sei deceduti in precedenza ma registrati ieri. I ricoverati, ad oggi, sono 395, 7 in meno di ieri, di cui 373 in posti di degenza (-6) e 22 in terapia intensiva.

Intanto l'Asl Napoli, diretta da Ciro Verdoliva, dà l'aut aut a medici, infermieri e tecnici delle proprie strutture che non vogliono vaccinarsi. L'Unità operativa di epidemiologia competente dell'istruttoria ha diffuso i dati dei dipendenti Asl Napoli 1 Centro. I non vaccinati sono: 567, non rientranti nell'obbligo 43, residenti in altre Asl 291 (in attesa di riscontro dalle singole Asl competenti). I residenti Asl Napoli 1 Centro sono 233, di cui: 43 in corso accertamento buon fine notifica, 75 vaccinati, 20 adesioni a vaccinarsi (convocati per venerdì 3 settembre); 24 accolte giustificazioni, 1 deceduto, 35 non hanno riscontro. Si tratta di 12 professioni sanitarie (infermieri, tecnici), tra cui 1 assistente anziani, 1 del dipartimento di Prevenzione, 1 del Loreto Mare, 2 dell'Ospedale Pellegrini, 1 dell'ex presidio ospedaliero San Gennaro, 5 dell'ospedale San Paolo. Si aggiungono poi 1 guardia medica, 7 dirigenti medici, 1 del dipartimento assistenza ospedaliera, 1 dipartimento salute mentale, 1 dell'Ospedale del Mare, 2 dirigenti veterinari, 6 specialisti ambulatoriali, 2 dirigenti psicologi, 1 dirigente farmacista, 1 dirigente sociologo. L'Asl fa sapere che "si procederà ad invitare formalmente gli interessati a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SarsCoV-2 comunicando l'avvenuta vaccinazione entro 5 giorni dalla notifica". In mancanza si procederà alla sospensione.