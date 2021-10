Sono 8.000 ad oggi le persone morte per Covid-19 in Campania dall'inizio della pandemia. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 3 nuovi decessi, 2 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. Con i 3 decessi registrati oggi, il numero totale di decessi in Campania raggiunge così quota 8.000. Sono 460.012 i casi totali di coronavirus registrati in Campania da inizio pandemia, 445.942 i guariti.